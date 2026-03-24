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CANTIERI NAVALI
Hanwha Ocean e ONEX siglano un accordo per le costruzioni navali militari
Primo progetto in vista sono i sottomarini per la Marina greca
Seul/Eleusi
24 marzo 2026
Il gruppo navalmeccanico sudcoreano Hanwha Ocean ha siglato un
accordo con la società greca di cantieristica navale ONEX per
partecipare come partner esclusivi a progetti, tra cui quelli per i
sottomarini commissionati dalla Marina greca. Nel medio-lungo
termine l'intesa di estenderà ad opportunità di
cooperazione in progetti in Paesi terzi, tra cui quelli di nazioni
prossime alla Grecia nel Mediterraneo e nel Mar Nero.
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