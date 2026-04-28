Il comandante Pierpaolo Danieli è stato nominato segretario generale dell'AdSP del Tirreno Settentrionale

Oggi il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha approvato all'unanimità
la nomina del comandante Pierpaolo Danieli a segretario generale
dell'ente. Pugliese, classe 1981, Danieli è un ufficiale
della Marina Militare con una solida formazione giuridica. Laureato
in giurisprudenza e formatosi presso l'Accademia Navale di Livorno,
vanta una carriera di eccellenza maturata in contesti operativi e
geografici eterogenei. Proviene dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, dove attualmente ricopre il ruolo di Capo Segreteria
del Capo di Gabinetto, coordinando dal 2023 gli impegni dello stesso
e svolgendo attività di gestione del personale.
Tra i diversi incarichi ricoperti da Danieli, attualmente è
componente del collegio dei revisori dell'Autorità di Sistema
Portuale dello Stretto e nel 2025 ha servito come sub-commissario
presso l'AdSP del Mare Adriatico Orientale, occupandosi di
coordinamento amministrativo e investimenti infrastrutturali.
Motivando la sua proposta di nomina di Danieli, il presidente
dell'AdSP del Tirreno Settentrionale, Davide Gariglio, ha
sottolineato che, «a 44 anni, Danieli esprime una rara
combinazione di determinazione e solida esperienza. Il suo attuale
ruolo di Capo della Segreteria del Capo di Gabinetto al MIT gli
conferisce una visione strategica dei processi ministeriali e degli
affari generali. Sono certo che le sue spiccate doti umane ed
empatiche saranno la chiave per ricucire le tensioni interne e
guidare l'AdSP con rinnovata coesione».