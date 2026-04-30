PSA International acquisisce il 30% della società terminalista cinese Xiamen Container Terminal Group

Il gruppo terminalista PSA International di Singapore,
attraverso la filiale PSA Amoy, si è aggiudicata per 2,65
miliardi di yuan (387 milioni di dollari), nell'ambito di una gara
pubblica, il 30% del capitale della società terminalista
cinese Xiamen Container Terminal Group Co. (XCTG) del gruppo Xiamen
International Port Co., che ne possiede il 52,2% circa del capitale.
Il perfezionamento della transazione è soggetto alle
necessarie approvazioni normative e alle consuete condizioni per la
chiusura.
PSA ha evidenziato che XCTG gestisce otto container terminal nel
porto di Xiamen per una capacità di traffico annua pari ad un
totale di circa 20 milioni di teu.