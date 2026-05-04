Nel primo trimestre del 2026 il traffico navale nello Stretto del Bosforo è diminuito del -1,7%

Nei primi tre mesi di quest'anno lo Stretto del Bosforo è
stato attraversato da 9.195 navi per complessive 135,2 tonnellate di
stazza lorda, con flessioni rispettivamente del -1,7% e -4,2% sui
primi tre mesi del 2025. Nella via d'acqua sono transitate 2.169
navi cisterna (-1,9%) e 7.026 navi di altro tipo (-1,6%). Tra le
principali tipologie di navi, nel primo trimestre del 2026 nello
Stretto sono transitate 3.277 navi per merci generali (-5,2%), 1.833
rinfusiere (+0,2%), 984 portacontenitori (+3,1%), 451 chemical
tanker (-30,4%), 207 navi per gas di petrolio liquefatto (+18,3%),
1.511 navi cisterna di altro tipo (+8,8%) e 125 navi per il
trasporto di bestiame vivo (-14,4%).