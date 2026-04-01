A breve l'avvio del programma 2026 degli Italian Port Days

L'11 aprile, in occasione della celebrazione della Giornata
Nazionale del Mare, prenderà avvio il programma 2026 degli
Italian Port Days, il progetto promosso dalle Autorità di
Sistema Portuale italiane, che accompagnerà cittadini,
imprese e territori fino maggio, in concomitanza con la Giornata
Europea del Mare nella sua prima sessione primaverile, per poi
riprendere nella sessione autunnale da settembre ad ottobre
prossimi. Si tratta di un percorso articolato e diffuso che vede
protagoniste tutte le AdSP, con un calendario ricco di iniziative,
eventi pubblici, momenti di confronto e attività divulgative,
pensati per rafforzare il dialogo tra porto e città e per
valorizzare il ruolo strategico della portualità italiana.
Il tema scelto per l'edizione 2026,“Italia Porta del
Mediterraneo: Dialoghi tra Approdi e Città”,
intende sottolineare il ruolo centrale dell'Italia nello scenario
mediterraneo e la funzione dei porti non solo come hub logistici, ma
come presìdi economici, sociali e culturali. Nel corso delle
prossime settimane, su tutto il territorio nazionale, le AdSP
promuoveranno: iniziative dedicate alle scuole e ai giovani;
incontri con imprese, operatori e stakeholder; visite guidate e
aperture straordinarie dei porti; eventi culturali, divulgativi e
sportivi; momenti di confronto sui temi della sostenibilità,
dell'innovazione e del lavoro.
Tra le iniziative in programma, presentate anche attraverso il
sito italianportdays.it,
particolare rilievo avranno anche eventi innovativi e inclusivi come
le attività legate alla Giornata Europea del Mare, format
dinamici e partecipativi – tra cui eventi divulgativi,
attività esperienziali e appuntamenti vati e le iniziative
come “De Portibus”, che si svolgerà a Ravenna dal
21-23 maggio pensati per avvicinare il grande pubblico alla realtà
portuale in modo diretto e coinvolgente.