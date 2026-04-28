Rhenus ha acquisito l'intero capitale della LBH Global Agencies

Rhenus, rilevando le quote residue dalla famiglia Lagendijk, ha
completato l'acquisizione dell'intero capitale sociale della LBH
Global Agencies Inc., agenzia marittima portuale attiva in 24
nazioni con sede nell'isola caraibica olandese di Curaçao di
cui nel 2023 il gruppo logistico tedesco aveva ottenuto il 49% del capitale
(
del 5
settembre
2023). Rhenus ha evidenziato che, essendo
specializzato nella gestione di navi in arrivo e in partenza che
operano nel trasporto di rinfuse solide, carichi liquidi, container
e merci varie, il gruppo LBH, che manterrà il proprio brand,
rappresenta un partner strategico di valore per l'azienda tedesca
nello sviluppo di una rete globale integrata di servizi marittimi e
logistici.