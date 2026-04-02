Due Torri si dota di un hub logistico di 15mila metri quadri presso l'Interporto Bologna

Due Torri ha acquisito un nuovo hub logistico di 15mila metri
quadrati presso l'Interporto Bologna, portando a 85mila metri
quadrati la superficie complessivamente gestita dall'azienda
logistica emiliana. Intanto la società ha chiuso l'esercizio
annuale 2025 con un fatturato superiore a 24,5 milioni di euro, in
crescita del +13,9% rispetto ai 21,5 milioni di euro del bilancio
2024. Nel corso del 2025 Due Torri ha avviato nuove assunzioni che
hanno portato il numero complessivo dei dipendenti a 71 persone, con
un'età media di 38 anni.