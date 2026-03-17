Il gruppo greco Attica Holdings prosegue il piano di rinnovamento della flotta

Il gruppo armatoriale greco Attica Holdings ha reso noto
l'avanzamento del proprio piano di rinnovamento della flotta che
prevede la vendita di sei navi più vecchie dell'età
media di 29,3 anni e l'acquisto di tre nuove navi dell'età
media di 7,3 anni. Il programma include il rinnovamento della flotta
impiegata nel Golfo Saronico dalla filiale Hellenic Seaways con la
vendita dei catamarani Flying Cat 3
, Flying Cat 4
,
Flying Cat 5
, Flying Cat 6
e Highspeed 4
per
complessivi 25 milioni di euro e l'acquisto di due catamarani Aero
Highspeed con un investimento totale di circa 15 milioni di euro,
inclusi i costi di ammodernamento e attivazione delle due navi.
Queste ultime, costruite nel 2017 e nel 2018, entreranno in servizio
durante la prossima stagione estiva con i nomi di Aero Highspeed
4
e Aero Highspeed 5
.
Inoltre Attica ha firmato un contratto di noleggio a scafo nudo
a lungo termine del traghetto GNV Bridge della genovese GNV
per un periodo di cinque anni, con obbligo di acquisto al termine
del noleggio. La nave sarà presa in consegna entro il
prossimo maggio e verrà rinominata Superfast V per
essere immessa dalla Attica nella flotta della propria filiale
Superfast Ferries impiegata in Adriatico. La GNV Bridge, che
è stata costruita nel 2021 dal Cantiere Navale Visentini, ha
una capacità di oltre 2.500 metri lineari di rotabili e 950
passeggeri. La nave opererà in sostituzione del traghetto
Lefka Ori costruito nel 1987.
Infine, Attica ha firmato un contratto di noleggio a scafo nudo
per la ro-pax Kydon, costruita nel 1990, che è di
proprietà della controllata Anek. La durata del noleggio è
di quattro anni con di acquistare la nave al termine del periodo di
noleggio.
Il programma di rinnovamento della flotta del gruppo greco si
completerà con le due nuove ro-pax di classe “E-Flexer”
la cui consegna è attesa per il 2027
(
del 28
giugno 2024).