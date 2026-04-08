A febbraio il traffico delle merci nel porto di Ravenna è diminuito del -8,9%

Lo scorso febbraio il porto di Ravenna ha movimentato 1,90
milioni di tonnellate di merci, con un calo del -8,9% sullo stesso
mese del 2025. Nel settore delle merci varie è risultato in
forte diminuzione il traffico delle merci convenzionali con 261mila
tonnellate (-48,3%), mentre le merci containerizzate e i rotabili,
rispettivamente con 207mila e 143mila tonnellate, hanno registrato
incrementi del +18,0% e +15,2%. In flessione le rinfuse solide con
875mila tonnellate (-2,7%), mentre nel settore delle rinfuse liquide
i prodotti petroliferi sono cresciuti del +43,9% a 324mila
tonnellate e gli altri carichi sono calati del -41,9% scendendo a
94mila tonnellate.
L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro
Settentrionale ha reso noto che per il mese di marzo del 2026 le
stime preliminari indicano un traffico di quasi 2,7 milioni di
tonnellate, in aumento del +1,3% sul marzo 2025.