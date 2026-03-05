A Marghera la consegna della nuova nave da crociera Norwegian Luna

Oggi nel cantiere navale di Marghera di Fincantieri si è
svolta la cerimonia di consegna alla compagnia Norwegian Cruise Line
della nuova Norwegian Luna
, seconda nave da crociera della
classe ampliata “Prima Plus” che il gruppo
navalmeccanico italiano ha costruito per l'armatore statunitense.
Come l'unità gemella Norwegian Aqua
, consegnata a NCL
nel 2025, con 156.000 tonnellate di stazza lorda, una lunghezza di
circa 321 metri e una capacità di circa 3.550 posti letto,
Norwegian Luna
è più grande del 10% rispetto
alle due navi della classe “Prima”, Norwegian Prima
e Norwegian Viva
, anch'esse costruite da Fincantieri.
La consegna di Norwegian Luna arriva a poche settimane di
distanza dall'annuncio di un accordo siglato tra Fincantieri e la
capogruppo di NCL, la Norwegian Cruise Line Holdings, per la
costruzione di tre navi da crociera di nuova generazione, tra cui
un'unità che sarà costruita per il brand Norwegian
Cruise Line, la quale va ad aggiungersi alle quattro del maxi-ordine
annunciato a febbraio 2025
(
del 5
febbraio 2025 e 16
febbraio 2026).