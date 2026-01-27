A maggio Michail Stahlhut lascerà la carica di amministratore delegato della Hupac

Il prossimo maggio Michail Stahlhut lascerà dopo otto
anni la carica di amministratore delegato della società
elvetica di trasporto intermodale ferroviario Hupac. Il cambio al
vertice giunge su espressa richiesta di Stahlhut, a cui il consiglio
di amministrazione ha rivolto un ringraziamento per il suo
straordinario impegno e la sua guida lungimirante in un periodo di
sfide significative. In particolare, gli ultimi anni sono stati
caratterizzati da molteplici sfide per l'intero settore della
logistica - e in particolare per il traffico combinato: dalla
pandemia alle carenze nella fornitura di energia, dalle chiusure
totali della rete ferroviaria dovute a incidenti e a grandi
cantieri, fino alle tensioni geopolitiche. Evidenziando che, sotto
la guida di Stahlhut, Hupac ha mantenuto stabilità, solidità
operativa e robustezza finanziaria in questo contesto impegnativo,
il presidente della società, Hans-Jörg Bertschi ha
sottolineato che, «grazie a iniziative strategiche mirate,
l'azienda è riuscita, sotto la guida di Michail Stahlhut, a
rafforzare la sua posizione come principale fornitore nel trasporto
combinato strada/rotaia in Europa e, insieme al gruppo dirigente
esperto, a impostare le basi per il futuro».
Hupac ha reso noto che è già in corso la ricerca
di un successore di Stahlhut.