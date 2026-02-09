Maersk ordina otto portacontainer dual-fuel da 18.600 teu

Il gruppo danese A.P. Møller-Mærsk ha ordinato al
cantiere navale cinese New Times Shipbuilding Co. la costruzione di
otto portacontainer dual-fuel di una nuova classe di navi che
avranno una capacità di stiva pari a 18.600 teu. Le otto
unità, lunghe 366 metri e larghe 58,6 metri, saranno prese in
consegna tra il 2029 e il 2030 e potranno essere alimentate a gas
naturale liquefatto.
Evidenziando che le otto nuove portacontenitori, nonostante la
grande capacità, saranno meno lunghe delle attuali maxi
portacontainer in ordinativo che arrivano a 400 metri, Anda
Cristescu, responsabile Chartering & Newbuilding della Maersk,
ha spiegato che la flessibilità di impiego di queste navi è
stato uno dei fattori principali che hanno indotto il gruppo a
decidere per la realizzazione di queste nuove full container.
«Nonostante queste navi siano di grandi dimensioni - ha
specificato - offrono una flessibilità maggiore rispetto alle
navi più grandi attualmente in costruzione nel nostro
settore. Questo ci offre molteplici opzioni di impiego sia
nell'ambito del nostro attuale network che di quello futuro».
Con quest'ultima commessa sale a 33 il numero di navi ordinate
dal gruppo Maersk, di cui quattro in consegna entro la fine di
quest'anno.