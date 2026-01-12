Vard costruirà quattro Multi-Purpose Robotic Vessels per Ocean Infinity

La società cantieristica Vard, controllata norvegese del
gruppo Fincantieri, costruirà quattro unità
Multi-Purpose Robotic Vessels (MPV) per la statunitense Ocean
Infinity. Il contratto, che ha un valore complessivo di oltre 200
milioni di euro, prevede anche una fornitura integrata da parte di
Vard Electro, che consegnerà l'intera suite di sistemi SeaQ
per operazioni da remoto, e da Vard Interiors, responsabile delle
soluzioni di allestimento interno. Seaonics fornirà il Launch
and Recovery System (LARS), che consentirà la gestione
avanzata di ROV e unità geotecniche.
Due navi saranno consegnate dai cantieri norvegesi di Vard nel
primo e secondo trimestre del 2028, mentre le altre due saranno
costruite presso lo stabilimento di Vard Vung Tau in Vietnam, con
consegna prevista nel terzo e quarto trimestre dello stesso anno.