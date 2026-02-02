Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
Nel 2025 i porti turchi hanno movimentato un traffico record di 553,3 milioni di tonnellate di merci (+4,0%)
Nuovo picco storico dei container con l'Italia pari a 678.715 teu (+9,8%). Calo dei transiti navali attraverso lo Stretto del Bosforo
Ankara
2 febbraio 2026
Lo scorso anno i porti turchi hanno movimentato un traffico
record di 553,3 milioni di tonnellate, con un incremento del +4,0%
sul 2024 quando era stato segnato il precedente record storico. Il
nuovo picco massimo è stato raggiunto grazie al record del
traffico di importazione che è ammontato a 271,7 milioni di
tonnellate (+5,6%) e al record del traffico nazionale attestatosi a
69,7 milioni di tonnellate (+10,1%). I volumi in esportazione hanno
totalizzato 142,8 milioni di tonnellate (+0,3%) e quelli in transito
69,2 milioni di tonnellate (+0,1%).
Inoltre, il nuovo record di traffico complessivo è stato
ottenuto grazie ai nuovi picchi dei traffici di merci varie. In
particolare, il traffico containerizzato è stato di 144,3
milioni di tonnellate (+0,7%) ed è stato realizzato con una
movimentazione di container pari a 14,0 milioni di teu (+3,5%). Le
merci convenzionali sono state 65,8 milioni di tonnellate (+6,0%) e
i rotabili 12,4 milioni di tonnellate (+4,7%). In crescita anche le
rinfuse liquide e solide con totali pari rispettivamente a 169,7
milioni di tonnellate (+4,6%) e 160,9 milioni di tonnellate (+5,7%).
Nel 2025 il solo traffico delle merci con l'Italia è
stato di 47,4 milioni di tonnellate (+6,1%), con un traffico dei
contenitori che è stato pari al nuovo record di 678.715 teu
(+9,8%), di cui 589.522 teu in import-export (+7,3%) e 89.193 teu in
transito (+29,7%).
Lo scorso anno il traffico crocieristico complessivo nei porti
turchi è stato di 2,14 milioni di passeggeri (+13,2%).
Nel solo quarto trimestre del 2025 il traffico totale delle
merci ha raggiunto il nuovo record assoluto di 143,7 milioni di
tonnellate, con una progressione del +7,3% sullo stesso periodo
dell'anno precedente. Il solo traffico dei container, con 3.511.154
teu (+3,6%), ha segnato un nuovo record per questo periodo
dell'anno.
Nel periodo ottobre-dicembre dello scorso anno il solo traffico
con l'Italia è stato di 12,0 milioni di tonnellate di merci
(+4,7%), con un traffico containerizzato che ha registrato il nuovo
record assoluto di 182.889 teu (+27,3%), di cui 165.500 teu in
import-export (+24,1%) e 17.389 teu in transito (+68,6%).
Intanto, nell'intero 2025 lo Stretto del Bosforo è stato
attraversato da 40.172 navi per 619,3 milioni di tonnellate di
stazza lorda complessiva, con diminuzioni rispettivamente del -2,9%
e -3,2% sull'anno precedente, di cui 9.554 navi cisterna (-1,2%) e
30.618 navi di altra tipologia (-3,4%). Nel solo quarto trimestre
del 2025 i transiti di navi sono stati 10.462 (+2,5%) per 158,2
milioni di tsl (+4,0%), di cui 2.454 navi cisterna (+3,7%) e 8.008
unità di altro tipo (+2,2%).
