Nel secondo trimestre del 2025 il traffico delle merci nei porti greci è calato del -3,9%

Nel secondo trimestre di quest'anno i porti greci hanno
movimentato 34,91 milioni di tonnellate di merci, con un calo del
-3,9% sullo stesso periodo del 2024 che è stato determinato -
ha reso noto oggi l'Autorità Statistica Ellenica - dalla
riduzione del -6,9% del traffico con l'estero sceso a 26,25 milioni
di tonnellate, di cui 15,57 milioni di tonnellate di merci allo
sbarco (-3,3%) e 10,68 milioni di tonnellate all'imbarco (-11,6%).
Il traffico nazionale è stato pari a 8,67 milioni di
tonnellate (+6,3%). Nel solo segmento dei rotabili sono stati
movimentati complessivamente 3,27 milioni di veicoli (+0,3%), di cui
3,08 milioni in ambito nazionale (+0,5%) e 190mila in ambito
internazionale (-3,7%).
Nel periodo aprile-giugno del 2025 il traffico dei passeggeri
nei porti della Grecia è stato di 10,77 milioni di persone
(+0,9%), di cui 10,33 milioni di passeggeri trasportati dai servizi
marittimi nazionali (+0,7%) e 443mila dai servizi internazionali
(+4,9%).