Negative le performance finanziarie trimestrali di Evergreen, Yang Ming e WHL
Nel periodo luglio-settembre i ricavi sono calati rispettivamente del -36,6%, -42,2% e -35,7%
Taipei/Keelung
12 novembre 2025
Nel terzo trimestre di quest'anno i ricavi della compagnia di
navigazione containerizzata taiwanese Evergreen sono stati pari a
96,9 miliardi di dollari di Taiwan (3,1 miliardi di dollari USA),
con una diminuzione del -36,6% sul corrispondente periodo del 2024.
Più contenuta la riduzione dei costi operativi che sono
ammontati a 71,6 miliardi (-1,2%). L'utile operativo è stato
di 22,0 miliardi (-71,4%) e l'utile netto di 22,1 miliardi di
dollari taiwanesi (-65,1%).
In flessione anche le performance finanziarie trimestrali degli
altri due principali vettori marittimi containerizzati nazionali.
Yang Ming ha registrato ricavi pari a 42,1 miliardi di dollari di
Taiwan (-42,2%), un utile operativo di 4,4 miliardi (-86,3%) e un
utile netto di 6,1 miliardi (-78,5%). I ricavi trimestrali di Wan
Hai Lines si sono attestati a 35,0 miliardi (-35,7%), l'utile
operativo a 9,0 miliardi (-63,1%) e l'utile netto a 11,6 miliardi di
dollari taiwanesi (-36,8%).
Nei primi nove mesi del 2025 i ricavi della Evergreen hanno
totalizzato 293,4 miliardi di dollari di Taiwan, con un calo del
-15,6% sullo stesso periodo dello scorso anno. L'utile operativo è
stato di 65,8 miliardi (-47,6%) e l'utile netto di 61,3 miliardi
(+45,3%). In accentuato deterioramento anche i risultati della Yang
Ming che ha registrato ricavi pari a 126,3 miliardi (-25,4%), utile
operativo pari a 15,5 miliardi (-71,4%) e utile netto pari a 15,0
miliardi (-71,1%). In aumento, invece, i ricavi dei primi nove mesi
di quest'anno della WHL che sono saliti del +9,4% a 71,9 miliardi di
dollari taiwanesi. In crescita anche l'utile operativo con 17,9
miliardi (+36,7%), mentre l'utile netto ha accusato una flessione
del -39,4% scendendo a 9,8 miliardi.
