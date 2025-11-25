L'Accademia Italiana della Marina Mercantile festeggia i suoi primi 20 anni

L'Accademia Italiana della Marina Mercantile ha celebrato oggi i
suoi primi 20 anni d'attività trascorsi dal 25 novembre 2005
quando a Villa Candida a Genova, sede dell'istituzione, ospitò
la prima lezione della sua storia ufficiale, mentre oggi la
Fondazione si appresta a traslocare nel più centrale e ampio
Palazzo Tabarca. Ad oggi l'Accademia ha ospitato oltre 750 docenti,
diplomando circa 3.660 allievi e allieve di tutta Italia, di cui ben
2.620 allievi ufficiali, suddivisi in Coperta e Macchina. I 69 corsi
da allievo ufficiale di Coperta hanno visto 1.642 studenti e
studentesse, inclusi gli ultimi diplomandi che riceveranno
l'attestato il prossimo 18 dicembre durante il Graduation Day che si
svolgerà nell'Auditorium dell'Acquario di Genova. Gli allievi
ufficiali di Macchina seguono, a livello numerico, poco distaccati:
978 i corsisti in totale. Ma dal 2005 si sono susseguite anche nove
diverse edizioni dei corsi di Logistica (225 allievi), Ferroviario
(sei edizioni - 150 diplomati/diplomandi), Ambito Portuale (due
edizioni, circa 50 allievi). E ancora: 100 allievi per i corsi di
Cantieristica Navale, circa 75 per le tre edizioni del corso da Ship
Manager/Superintendent, oltre 120 per i corsi da Cuoco e Pasticcere
di Bordo, altri 120 nelle cinque edizioni da Commissario di Bordo,
100 allievi per le quattro edizioni da Hospitality Manager, e
ulteriori 100 allievi per il corso da Multimedia Technician.
«Con le oltre 150 aziende partner a livello nazionale, i
progetti europei e internazionali gestiti dalla nostra agenzia
internazionale IMSSEA, e i corsi promossi da Ente Radar - ha
sottolineato Paola Vidotto, direttore generale dell'Accademia
Italiana Marina Mercantile - l'Accademia si presenta oggi come un
fiore all'occhiello del sistema logistico italiano, sia per gli
operatori marittimi e portuali, sia per il complesso economico che
lavora nel mondo dei trasporti in generale. La forte e stabile
connessione con le principali istituzioni nazionali e internazionali
di settore, e il lavoro congiunto anche con i sindacati, ci
consentono di avere una visione d'insieme unica, in grado di
costruire risposte precise e di alto valore aggiunto per le domande
e le richieste dell'intero settore».
«Questi primi venti anni di storia dell'Accademia - ha
commentato Eugenio Massolo, presidente dell'Accademia Italiana
Marina Mercantile - sono solo un trampolino di lancio per il futuro,
dove Palazzo Tabarca avrà un ruolo principale grazie
all'ampiezza e all'accuratezza degli spazi, in grado di farlo
diventare il principale polo formativo e di simulazione del bacino
del Mediterraneo».