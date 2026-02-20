Nel 2025 i container trasportati dalla flotta della RCL sono aumentati del +8,8%

Lo scorso anno le navi della compagnia di navigazione
containerizzata thailandese Regional Container Lines (RCL) hanno
trasportato carichi per un totale pari a 2,66 milioni di teu, con un
aumento del +8,8% sul 2024. Nel 2025 i ricavi dell'azienda sono
ammontati a 37,82 miliardi di baht (1,2 miliardi di dollari)
(+1,5%), di cui 36,92 miliardi di baht generati dall'attività
di trasporto delle merci (+5,2%). L'utile operativo è stato
di 8,94 miliardi (-8,5%) e l'utile dopo le imposte di 8,17 miliardi
di baht (-10,9%).
Alla fine del 2025 la compagnia ha ordinato alla sudcoreana HD
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. due nuove
portacontainer da 14.000 teu che verranno prese in consegna nel 2028
e saranno le navi di maggiore capacità della flotta della RCL
(
del 10
novembre 2025).