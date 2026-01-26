Lo scorso anno il traffico dei container nel porto di Valencia è cresciuto del +3,4%

L'Autorità Portuale di Valencia ha reso noto che nel 2025
i porti di Valencia, Sagunto e Gandía hanno movimentato un
traffico di 80.061.993 tonnellate di merci, con un calo del -0,8%
sull'anno precedente. Il solo traffico containerizzato, che passa
quasi esclusivamente attraverso lo scalo portuale di Valencia, è
stato pari a 5.662.661 teu, con una progressione del +3,4% sul 2024
e incrementi rispettivamente del +5,6% e del +15,6% dei soli
contenitori in esportazione e importazione.
Anche nel 2025 i principali partner commerciali del sistema
portuale di Valencia sono stati la Cina seguita da Italia e Stati
Uniti. Nell'anno i maggiori incrementi del volume di traffico sono
stati registrati dagli scambi commerciali con Cina, Algeria e
Francia.