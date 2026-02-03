Kuehne+Nagel incrementa le aree nella CargoCity South dell'aeroporto di Francoforte

Il gruppo logistico elvetico Kuehne+Nagel rafforza la propria
presenza nel segmento del cargo aereo affittando un'area di 7.600
metri quadri nella CargoCity South dell'aeroporto di Francoforte.
Secondo le previsioni, la nuova struttura sarà completata e
presa in consegna alla fine del 2028 e disporrà di 16 gate e
banchine di carico per i camion. Con il nuovo investimento
Kuehne+Nagel incrementerà ad oltre 20.000 metri quadri la
superficie utilizzata dall'azienda nel CargoCity South
dell'aeroporto tedesco.
Lo scorso anno nell'aeroscalo di Francoforte sono state
movimentate 2,07 milioni di tonnellate di merci e posta, con un
incremento del +1,1% sul 2024.