Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
03:14 GMT+1
TRASPORTO MARITTIMO
Nel quarto trimestre del 2025 i ricavi generati dalla flotta di portacontainer della OOCL sono calati del -17,2%
Volumi trasportati in aumento del +0,8%
Hong Kong
9 gennaio 2026
Nel quarto trimestre del 2025 i ricavi della derivanti dai
trasporti della flotta della compagnia di navigazione
containerizzata Orient Overseas Container Line (OOCL) del gruppo
armatoriale cinese COSCO Shipping Holdings Co. sono diminuiti del
-17,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente essendo
ammontati a 2,08 miliardi di dollari a fronte di un incremento del
+0,8% dei volumi di carichi trasportati nel periodo che sono
risultati pari a 2,00 milioni di teu.
I più marcati cali dei ricavi sono stati registrati dai
servizi sulle rotte transpacifiche e su quelle Asia-Europa che sono
risultati pari rispettivamente a 727,0 milioni (-24,9%) e 417,9
milioni di dollari (-24,5%). In diminuzione anche i ricavi dei
servizi intra-asiatici e con l'Australasia attestatisi a 772,5
milioni (-6,8%). Stabili i ricavi dei servizi transatlantici con
163,9 milioni di dollari (+0,1%).
Sulle rotte transpacifiche è stata accusata anche una
contrazione dei volumi di container trasportati che sono risultati
pari a 528mila teu (-4,2%). Sulle rotte Asia-Europa sono stati
trasportati 368mila teu (+1,3%), su quelle transatlantiche 130mila
teu (+8,8%) e su quelle intra-asiatiche e con l'Australasia 975mila
teu (+2,4%).
Nell'intero 2025 la flotta della OOCL ha trasportato 7,87
milioni di teu, con una progressione del +3,7% sull'anno precedente,
attività che ha generato ricavi pari a 8,78 miliardi di
dollari (-10,6%). Sulle rotte transpacifiche sono stati trasportati
2,11 milioni di teu (+1,7%) e i relativi ricavi hanno totalizzato
3,21 miliardi di dollari (-17,2%). Sulle rotte Asia-Europa i volumi
trasportati sono stati pari a 1,42 milioni di teu (0%), con relativi
ricavi pari a 1,84 miliardi (-21,3%). Il traffico movimentato sulle
rotte transatlantiche è stato di 551mila teu (+14,9%) e in
questo mercato, grazie alla crescita dei volumi, i ricavi sono
aumentati del +14,9% salendo a 708,4 milioni di dollari. I servizi
intra-asiatici e con l'Australasia hanno trasportato 3,79 milioni di
teu (+4,8%) con relativi ricavi che sono risultati pari a 3,01
miliardi di dollari (+1,2%).
