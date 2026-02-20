Nel 2025 il traffico dei container nel porto di New York è cresciuto del +2,3%

Lo scorso anno il porto di New York - New Jersey ha movimentato
un traffico dei container pari a 8.897.531 teu, con una progressione
del +2,3% sul 2024 che si è generata essenzialmente nel primo
trimestre del 2025 quando era stato registrato un incremento del
+10,1% dei volumi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente,
mentre nei tre successivi trimestri il traffico è risultato
pressoché stabile.
Nel solo ultimo trimestre del 2025 sono stati movimentati
2.109.882 teu, con una lieve flessione del -0,1% sul periodo
ottobre-dicembre dell'anno precedente. I container pieni allo sbarco
sono ammontati a 1.080.639 teu (-0,1%). A differenza della gran
parte dei principali porti container statunitensi, nello scalo
newyorkese il flusso dei contenitori pieni all'esportazione ha
mostrato un aumento nel corso del 2025 e nell'ultimo trimestre
questa quota di traffico è stata pari a 358.920 teu (+11,0%).
I container vuoti sono diminuiti del -5,0% essendo stati pari a
670.323 teu.
Nell'intero 2025 i contenitori pieni all'importazione e
all'esportazione sono cresciuti rispettivamente del +1,7% e +6,5%
salendo a 4.513.966 teu e 1.441.832 teu. I container vuoti sono
stati 2.941.733 teu (+1,3%).