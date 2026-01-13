Nel 2025 il traffico delle crociere nel porto di Genova è cresciuto del +6,5%

Nel 2025 il traffico dei passeggeri nel porto di Genova è
risultato in linea con quello dell'anno precedente essendo stato di
quasi 3,9 milioni di persone, con un lieve incremento del +0,4% sul
2024. Stazioni Marittime Spa, la società che gestisce questo
flusso di traffico nello scalo portuale, evidenziando che nel 2025
tale flusso è risultato secondo solo al record storico del
2023, ha reso noto che lo scorso anno nel solo settore delle
crociere sono state registrate 334 toccate nave con 1.630.593
crocieristi (+6,5%), di cui 620.195 come home port (+3,4%) e
1.010.398 in transito (+8,5%). L'azienda ha specificato che nel 2025
è risultata importante e maggioritaria la presenza di MSC
Crociere che ha portato nei terminal genovesi 234 toccate con oltre
1,23 milioni di passeggeri, ribadendo la leadership del traffico
crociere nel porto. In continua crescita i numeri registrati da
Costa Crociere che ha scalato settimanalmente il porto di Genova con
una nave per l'intera stagione e ha effettuato diverse crociere
nella stagione autunnale portando nel 2025 un totale di 52 toccate e
di circa 332mila passeggeri (+5 toccate e + 17mila pax rispetto al
2024). Stazioni Marittime ha sottolineato anche la presenza per la
prima volta nel porto di Genova della compagnia Explora Journeys,
nuovo brand del gruppo MSC che opera nel segmento del lusso del
mercato crocieristico, con le navi Explora I
e Explora II
che nel 2025 hanno effettuato complessivamente sei scali a Genova
movimentando circa 5mila passeggeri. Sempre importante, inoltre, la
presenza su Genova della Princess Cruises che con 10 scali ha
movimentato oltre 40mila passeggeri
Lo scorso anno è invece calato il traffico nel segmento
dei traghetti che ha totalizzato 2.253.330 passeggeri (-3,6%),
840.981 auto (-2,2%), 64.182 moto (-3,1%) e 1.828.293 metri lineari
di traffico rotabile commerciale (-4,1 %). Stazioni Marittime ha
specificato che nel 2025 la Sicilia e il Nord Africa hanno
registrato aumenti di traffico, mentre la Sardegna e la Corsica
hanno chiuso in diminuzione rispetto al 2024.
La società terminalista, che è partecipata dal
gruppo MSC (50,10% del capitale), dall'Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ligure Occidentale (21,85%), da Costa Crociere
(13,28%), da Moby (7,33%), dal Comune di Genova (5,0%) e da Tirrenia
(2,44%), prevede che nel 2026 il traffico traghetti risulterà
sostanzialmente in linea con quello del 2025, mentre al momento per
il traffico delle crociere sono programmati circa 320 scali con
circa 1,6 milioni di crocieristi, di cui 600mila come home port e un
milione in transito. In particolare, MSC confermerà il suo
ruolo di maggiore operatore a Genova portando circa 1,3 milioni di
crocieristi con 241 scali. Costa Crociere continuerà a
garantire la sua presenza su Genova con i 40 scali di Costa
Toscana che porteranno complessivamente circa 300mila
passeggeri. Princess Cruises effettuerà due toccate in più
(12 complessive) rispetto al 2025, pari a circa 50mila passeggeri.