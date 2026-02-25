Un pilota del porto di Livorno perde la vita in una collisione

Ieri il pilota Nico Ulivieri del porto di Livorno ha perso la
vita nella collisione tra la sua lancia e il superyacht Calypso
di oltre 61 metri di lunghezza. Il trentenne livornese è
finito in mare e la sua imbarcazione si è ribaltata. Il
presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Settentrionale, Davide Gariglio, a nome di tutta la comunità
portuale di Livorno e di tutti i dipendenti dell'ente portuale, ha
espresso «l'immenso dolore e la più profonda vicinanza
ai familiari e ai colleghi del conducente della pilotina in servizio
in porto, deceduto questo pomeriggio a causa di un incidente le cui
cause sono ancora in fase di accertamento».