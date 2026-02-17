Il 20 febbraio a Genova si terrà la 59ma edizione del Premio San Giorgio

Il prossimo 20 febbraio alle ore 10,00, presso l'auditorium
dell'Istituto Nautico di Genova, in Darsena, si terrà la 59ma
edizione del Premio San Giorgio organizzata dal Collegio Nazionale
Capitani L.C. e M., in collaborazione all'associazione ex allievi e
docenti del Nautico. La manifestazione si ripete dal 1967, quando
nacque da un'idea del giornalista Decio Lucano, come Targa d'oro
Attilio Traversa, per celebrare gli studenti meritevoli della
scuola.
Quest'anno la Targa San Giorgio, riservata a una personalità
dello shipping particolarmente distintasi, andrà
all'imprenditore e professore universitario Gian Enzo Duci che,
assieme al socio Ivo Guidi, dirige ESA, tra i principali gruppi
italiani di ship management con quindici società operative.
Oltre che manager. Duci è attualmente consigliere reggente di
Banca d'Italia, professore universitario (insegna Ship Agency and
Management presso l'Università di Genova nell'ambito del
corso di laurea magistrale in Economia e Management Marittimo
Portuale); inoltre è stato presidente di Federagenti, la
federazione italiana degli agenti e mediatori marittimi.