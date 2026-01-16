A FS Logistix le manovre ferroviarie nell'area 6A del porto di Anversa

FS Logistix, attraverso la controllata belga HSL Belgium,
gestirà le operazioni di manovra ferroviaria all'interno del
porto di Anversa essendosi aggiudicata la gara d'appalto per la
gestione delle operazioni di primo e ultimo miglio nell'area
portuale 6A (Marshalldok). L'aggiudicazione si aggiunge alla recente
acquisizione da parte di FS Logistix del 30% delle quote per la
gestione del terminal Mainhub di Anversa in partnership con Lineas e
delle linee commerciali tra Belgio e Italia
(
del 2
settembre
2025).
«L'aggiudicazione della gara, attraverso la nostra società
TX Logistik - ha commentato Sabrina De Filippis, amministratore
delegato di FS Logistix - conferma l'implementazione delle attività
per rafforzare la presenza in Europa, offrendo soluzioni end-to-end
e presidiando i principali corridoi merci della rete TEN-T. Una
strategia che ha già permesso di acquisire quote per la
gestione di un terminal all'interno del porto di Anversa e di
avviare nuovi collegamenti Belgio-Italia».