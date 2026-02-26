Rolls-Royce registra performance economiche annuali record

Nel 2025 il gruppo Rolls-Royce ha registrato ricavi record pari
a 21,2 miliardi di sterline (24,3 miliardi di euro), con un
incremento del +12,2% sull'esercizio annuale precedente. Nuovi
valori record sono stati segnati anche dall'utile operativo con 4,5
miliardi di sterline (+53,8%), dall'utile ante imposte con 6,9
miliardi (+210,4%) e dall'utile netto con oltre 5,8 miliardi di
sterline (+134,9%).
Nel solo segmento dei sistemi di propulsione ed energetici i
ricavi sono ammontati a 4,9 miliardi di sterline (+14,5%) e l'utile
operativo a 852 milioni (+52,1%) e in questo ramo d'attività
il valore dei nuovi ordini acquisiti nel corso del 2025 è
stato di 6,1 miliardi di sterline (+21%). Nel settore della difesa i
ricavi si sono attestati a 4,8 miliardi (+5,5%) e l'utile operativo
a 689 milioni (+7,0%), mentre il valore dei nuovi ordinativi è
stato di 5,5 miliardi rispetto a 13,3 miliardi di sterline nel 2024.
Il comparto aerospaziale civile ha totalizzato ricavi pari a 10,4
miliardi (+14,8%), un utile operativo di oltre 2,1 miliardi (+41,5%)
e nell'anno all'azienda sono stati ordinati 638 grandi motori
rispetto a 494 nel 2024.