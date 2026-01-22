Nei primi sei mesi d'attività InnoWay Trieste ha prodotto 170 carri ferroviari

Oggi, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy,
InnoWay Trieste ha presentato i risultati dei primi sei mesi
d'attività nello stabilimento di Bagnoli della Rosandra
(Trieste) che, in precedenza utilizzato dalla finlandese Wärstilä
Corporation, è stato convertito alla produzione di carri ferroviari
(
del 2
luglio
2025). Da luglio a dicembre scorsi l'azienda ha prodotto
170 carri e quest'anno prevede di superare le 600 unità per
poi raggiungere la piena capacità di oltre mille carri entro
il 2027.
Inoltre, InnoWay Trieste ha reso noto che ad oggi nel sito
impiega circa 90 dipendenti nell'ambito di un piano industriale che
prevede la reintegrazione completa di tutte le circa 260 persone
precedentemente impiegate nello stabilimento.
In occasione dell'incontro odierno, InnoWay Trieste ha
annunciato la nomina ad amministratore delegato di Giorgio Bobbio,
già operativo nell'attuazione del piano industriale, che
affiancherà l'attuale amministratore delegato Johann Gruber
garantendo una governance paritaria tra i due soci della joint
venture.