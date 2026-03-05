Nel 2025 i ricavi della Konecranes sono rimasti stabili

|
Nell'ultimo trimestre del 2025 il valore dei nuovi ordini
acquisiti dal produttore finlandese di mezzi di movimentazione
Konecranes, pari a 1,08 miliardi di euro, ha registrato un calo del
-7,3% sullo stesso periodo dell'anno precedente, e la riduzione
delle commesse è stata più accentuata relativamente al
solo segmento delle gru e dei mezzi portuali avendo segnato una
flessione del -11,8% con 406 milioni di euro di ordinativi
acquisiti.
Nel trimestre ottobre-dicembre dello scorso anno anche i ricavi
hanno accusato una diminuzione avendo totalizzato 1,16 miliardi di
euro (-4,1%), di cui 438,8 milioni nel segmento dei mezzi portuali
(-7,3%). L'EBITDA trimestrale è ammontato a 178,4 milioni di
euro (-0,1%), l'utile operativo a 151,9 milioni (+3,8%), con un
apporto di 35,8 milioni dal segmento dei mezzi portuali (-17,5%), e
l'utile netto è risultato pari a 122,1 milioni (+12,7%).
Nell'intero esercizio annuale 2025 i ricavi si sono attestati a
4,19 miliardi di euro, con un lieve calo del -0,9% sul 2024, di cui
1,52 miliardi relativi ai mezzi portuali (+0,1%). L'EBITDA è
stato di 678,8 milioni (+7,4%), l'EBIT di 542,4 milioni (+6,1%), con
un contributo di 143,4 milioni dai mezzi portuali (+7,4%), e l'utile
netto di 399,8 milioni di euro (+8,5%).
Nel 2025 i nuovi ordini acquisiti dal gruppo hanno totalizzato
4,39 miliardi di euro (+9,7%), di cui 1,64 miliardi relativi ai
mezzi portuali (+21,3%). Al 31 dicembre scorso il valore del
portafoglio ordini del gruppo era di 2,99 miliardi (+3,5%), di cui
1,67 miliardi per i mezzi portuali (+7,3%).