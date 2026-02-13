Sultan Ahmed bin Sulayem lascia DP World dopo il coinvolgimento nel caso Epstein

Con uno stringato comunicato, oggi il gruppo portuale DP World
di Dubai ha reso noto che il presidente e amministratore delegato
Sultan Ahmed bin Sulayem ha rassegnato le dimissioni con effetto
immediato. Il consiglio di amministrazione dell'azienda, inoltre, ha
annunciato la nomina di Essa Kazim a presidente e di Yuvraj Narayan
ad amministratore delegato.
Sultan Ahmed bin Sulayem è stato coinvolto nello scandalo
di Jeffrey Epstein, l'imprenditore americano condannato per abusi
sessuali e traffico di minorenni che nel 2019 si è suicidato
nella sua cella e con cui l'ex presidente e CEO di DP World ha
intrattenuto corrispondenza per diversi anni.