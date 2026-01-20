Lo scorso anno il traffico delle merci nel porto di Marsiglia-Fos è aumentato del +5%

Nel 2025 il porto di Marsiglia-Fos ha movimentato 74 milioni di
tonnellate di merci, con una progressione del +5% sull'anno
precedente che è stata determinata dall'aumento dei volumi di
rinfuse, in particolare di idrocarburi, ma anche del traffico di
rimorchi e automobili nuove, a fronte di un traffico containerizzato
invariato. In quest'ultimo segmento merceologico i volumi
movimentati sono risultati pari, così come nel 2024, a 1,45
milioni di teu, con un dinamismo particolarmente marcato delle
importazioni dalla Cina che sono cresciute del +8%. L'authority
portuale dello scalo francese ha specificato che nel 2025 il
traffico containerizzato con la regione del Mediterraneo ha
confermato l'Algeria e la Turchia quali secondo e terzo partner
commerciale del porto francese nonostante un calo dei volumi, mentre
il traffico con Marocco e Israele è risultato in aumento.
Nel settore dei rotabili, con 245mila rimorchi movimentati, è
stato segnato un rialzo del +7% trainato dai servizi marittimi con
Tunisia, Turchia e Marocco, mentre il traffico di auto nuove, con
225mila veicoli, ha segnato una crescita del +17% prodotta dai
volumi destinati all'Algeria, alle spedizioni di vetture Kia in
Corsica e alla ripresa delle spedizioni di vetture Clio dalla
Turchia.
Lo scorso anno nel settore delle rinfuse liquide sono state
movimentate complessivamente 47,6 milioni di tonnellate, con un
incremento del +8% trainato dalla crescita del +23% dei prodotti
petroliferi raffinati che hanno raggiunto 14 milioni di tonnellate e
che - ha spiegato l'ente portuale - è dovuta sia all'aumento
delle importazioni legato alla chiusura delle raffinerie locali per
manutenzione sia alla difficile situazione degli approvvigionamenti
energetici in Europa. Nel 2025 il traffico di gas naturale
liquefatto ha totalizzato un aumento del +7% generato da una
crescita nel corso del primo semestre con un accumulo di scorte
seguita da un brusco calo dei volumi a partire da settembre. In
crescita sono risultati anche i prodotti chimici liquidi (+5%) e
particolarmente accentuato è stato anche l'aumento dei volumi
di biocarburanti. Nel comparto delle rinfuse solide il traffico
totale è stato di 6,9 milioni di tonnellate (+6%).
Nel 2025 il traffico dei passeggeri è stato di 4,1
milioni di persone (+4%), di cui 2,6 milioni di crocieristi (+7%).
Il flusso di passeggeri con la Corsica è rimasto stabile così
come quello con la Tunisia, mentre è calato del -6% quello
con l'Algeria, che tuttavia rimane la principale destinazione, ed è
aumentato quello verso il Marocco.
Nel solo quarto trimestre del 2025 il traffico complessivo delle
merci, pari ad oltre 18,2 milioni di tonnellate, ha segnato un calo
del -2% circa determinato da un'analoga flessione delle merci varie
e da una diminuzione assai più accentuata delle rinfuse
secche che sono state parzialmente compensate da un lieve aumento
delle rinfuse liquide.