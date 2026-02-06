Nel 2025 i porti marocchini hanno movimentato un traffico record di 262,6 milioni di tonnellate di merci (+8,9%)

Nel 2025 i porti marocchini hanno movimentato nuovamente un
traffico record delle merci che è ammontato a 262,6 milioni
di tonnellate, in crescita del +8,9% sull'anno precedente, con nuovi
livelli record sia del traffico nazionale attestatosi a 130,0
milioni di tonnellate (+3,5%) sia del traffico di transhipment che è
risultato pari a 132,6 milioni di tonnellate (+14,7%). Il ministero
dei Trasporti di Rabat ha reso noto che nel 2025, per la prima
volta, la quota dei volumi di carichi in trasbordo ha superato la
metà del traffico portuale totale essendo risultata pari al
50,5%, seguita dal traffico di importazione (29,6%), da quello di
esportazione (15,7%), dal traffico di cabotaggio (3,6%) e dai
rifornimenti di bunker (0,6%).