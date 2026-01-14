Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
23:00 GMT+1
TRASPORTO INTERMODALE
Nuovi collegamenti intermodali tra l'Italia settentrionale e il Belgio di GTS Rail e CargoBeamer
Attivati sulle linee Padova-Zeebrugge e Liegi-Domodossola
Bari/Leipzig
14 gennaio 2026
GTS Rail, l'impresa ferroviaria del gruppo barese GTS, e la
tedesca CargoBeamer hanno programmato nuovi collegamenti intermodali
tra l'Italia settentrionale e il Belgio. Domani la prima azienda
inaugurerà un servizio ferroviario che collegherà
l'Interporto di Padova con Zeebrugge con tre rotazioni settimanali,
con l'obiettivo di incrementarle sino a cinque a partire dal secondo
trimestre di quest'anno. CargoBeamer ha inaugurato un nuovo
collegamento tra Liegi e Domodossola che rappresenta per la società
il primo ingresso nel mercato belga. Anche il servizio di
CargoBeamer è realizzato inizialmente con tre rotazioni
settimanali con l'obiettivo di incrementarle a sei nel secondo
trimestre di quest'anno.
Annunciando il nuovo servizio, che affida a BLS Cargo la
trazione ferroviaria, CargoBeamer ha spiegato che l'apertura della
linea Liegi-Domodossola avviene in un momento cruciale per il
mercato intermodale in Europa a causa della chiusura dell'autostrada
viaggiante tra Germania e Italia alla fine del 2025
(
del 9
dicembre 2025), con la conseguente notevole diminuzione della
capacità disponibile per i semirimorchi non sollevabili nel
traffico transalpino. L'obiettivo del nuovo servizio di CargoBeamer
è quindi di assorbire parte di questi precedenti volumi,
trasferendoli alla modalità scalabile del trasporto
intermodale non accompagnato.
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore