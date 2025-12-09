Giovedì le ultime due corse dell'autostrada viaggiante sulla linea ferroviaria tra Friburgo e Novara

Giovedì, essendo programmato per venerdì uno
sciopero in Italia, sarà l'ultimo giorno di servizio
dell'autostrada viaggiante (Rola) per il trasporto su rotaia dei
camion tra Friburgo e Novara, la cui cessazione era stata annunciata
in primavera dall'elvetica RAlpin
(
del 5
maggio
2025). Comunicando la data delle ultime partenze, RAlpin
ha evidenziato che nei quasi 25 anni di storia dell'azienda sono
stati trasportati su rotaia oltre due milioni di camion, attività
che si dovrà cessare in quanto due anni fa il Parlamento
federale svizzero ha deciso di prorogare per l'ultima volta il
sostegno finanziario pubblico alla Rola e di cessarne l'esercizio
alla fine del 2028
(
del 5
giugno
2023). RAlpin ha spiegato di essere giunta in primavera
alla conclusione che, a causa dell'attuale numero inaspettatamente
elevato di cantieri non pianificati sulle linee ferroviarie e aperti
con breve preavviso, la Rola non può più essere
gestita in modo redditizio e che non si intravede alcuna
normalizzazione della situazione, essendosi al contrario
ulteriormente aggravata la situazione nel corso dell'anno.