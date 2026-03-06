Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
Nel quarto trimestre del 2025 il traffico delle merci nei porti di Napoli e Salerno è cresciuto del +2,0%
Il calo del -1,0% accusato nello scalo del capoluogo regionale è stato più che colmato dalla crescita del +6,3% a Salerno
Napoli
6 marzo 2026
Nel 2025 il traffico delle merci nei porti di Napoli e Salerno è
rimasto stabile essendo stato pari a 31,86 milioni di tonnellate
rispetto a 31,88 milioni nell'anno precedente, con le sole merci
allo sbarco che con 19,11 milioni di tonnellate hanno registrato un
aumento del +1,2% sul 2024 e con quelle all'imbarco che con 12,75
milioni di tonnellate hanno segnato una diminuzione del -1,9%.
Nel solo quarto trimestre del 2025 i due porti amministrati
dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale
hanno movimentato 7,95 milioni di tonnellate, con un rialzo del
+2,0% sullo stesso periodo dell'anno precedente, di cui 4,83 milioni
di tonnellate allo sbarco (+4,4%) e 3,12 milioni di tonnellate
all'imbarco (-1,4%).
In particolare, nel periodo ottobre-dicembre del 2025 il solo
porto di Napoli ha movimentato globalmente 4,51 milioni di
tonnellate di carichi (-1,0%), di cui 2,91 milioni di tonnellate
allo sbarco (+2,3%) e 1,60 milioni di tonnellate all'imbarco
(-6,5%). Nel settore delle merci varie il totale è stato di
2,59 milioni di tonnellate (-2,3%), incluse 1,63 milioni di
tonnellate di merci in container (+0,5%%) realizzate con una
movimentazione di contenitori pari a 156.046 teu (-2,5%) e 959mila
tonnellate di rotabili (-6,7%). Le rinfuse liquide si sono attestate
a 1,49 milioni di tonnellate (-6,5%), di cui 1,15 milioni di
tonnellate i prodotti petroliferi raffinati (-6,3%), 291mila
tonnellate di prodotti petroliferi gassosi, liquefatti o compressi e
gas naturale (-9,2%) e 42mila tonnellate di altre rinfuse liquide
(+6,7%). Le rinfuse secche sono state pari a 424mila tonnellate
(+39,9%), di cui 189mila tonnellate di prodotti metallurgici e
minerali (+98,5%), 95mila tonnellate di cereali (+2,8%) e 139mila
tonnellate di altre rinfuse solide (+26,3%).
Nel quarto trimestre dello scorso anno il porto di Salerno ha
movimentato 3,44 milioni di tonnellate di merci (+6,3%), di cui 1,92
milioni di tonnellate allo sbarco (+7,6%) e 1,52 milioni di
tonnellate all'imbarco (+4,6%). Nel comparto delle merci varie il
traffico è suddiviso in 1,40 milioni di tonnellate di merci
in container (+22,9%) totalizzate con una movimentazione di
contenitori pari a 113.966 teu (+20,5%), 1,60 milioni di tonnellate
di rotabili (-3,6%) e 272mila tonnellate di altre merci (+0,9%). Le
rinfuse solide sono calate del -0,9% a 164mila tonnellate.
Nel segmento dei passeggeri, il porto di Napoli ha chiuso il
quarto trimestre del 2025 con un traffico crocieristico di 375mila
passeggeri (+19,0%), di cui 51mila come home port (+5,0%) e 325mila
in transito (+21,5%), con un traffico dei traghetti di 138mila
passeggeri (-0,2%) e con un traffico dei servizi marittimi locali di
1,13 milioni di passeggeri (+2,1%). A Salerno il traffico dei
crocieristi è stato di 32mila passeggeri tutti in transito
(+16,8%), quello dei traghetti di 23mila passeggeri (+13,0%) e il
traffico dei servizi locali di 133mila passeggeri (-2,1%).
Nell'intero 2025 i crocieristi a Napoli sono stati 1,83 milioni
(+5,2%), di cui 263mila come home port (+10,7%) e 1,57 milioni in
transito (+4,3%), mentre a Salerno sono stati 127mila tutti in
transito (+45,5%).
Lo scorso anno il totale delle merci a Napoli è stato di
18,89 milioni di tonnellate (-0,5%), incluse 6,70 milioni di
tonnellate di merci containerizzate (-1,9%), 4,56 milioni di
tonnellate di rotabili (-4,1%), 6,27 milioni di tonnellate di
rinfuse liquide (+2,5%) e 1,35 milioni di tonnellate di rinfuse
solide (+5,7%). A Salerno il dato complessivo è stato di
12,97 milioni di tonnellate (+0,5%), di cui 4,98 milioni di
tonnellate di merci in container (+17,0%), 6,49 milioni di
tonnellate di rotabili (-8,7%) e 953mila tonnellate di altre merci
varie (0%).
