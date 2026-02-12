Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
20:15 GMT+1
TRASPORTO MARITTIMO
La sudcoreana Pan Ocean compra dieci VLCC della connazionale SK Shipping
Transazione del valore di circa 668 milioni di dollari
Seul
12 febbraio 2026
La compagnia di navigazione sudcoreana Pan Ocean ha reso nota
l'acquisizione di dieci very large crude carrier della flotta della
connazionale SK Shipping Co. per complessivi 973,7 miliardi di won
(668 milioni di dollari). Pan Ocean ha precisato le dieci navi
cisterna sono attualmente impiegate nell'ambito di contratti di
consecutive voyage charter con primari noleggiatori nazionali e che
prevede che il completamento della transazione avverrà entro
aprile 2027.
Ricordiamo che SK Shipping è controllata dalla società
sudcoreana di private equity Hahn & Company, che nel 2018 ne ha
acquisito il 79% del capitale, e che lo scorso anno HMM, il
principale carrier marittimo containerizzato nazionale, ha condotto
senza esito positivo trattative per acquisire la compagnia
(
del 20
febbraio e 5
agosto 2025).
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore