TKMS presenta un'offerta non vincolante per comprare German Naval Yards
L'azienda di Kiel costruisce navi militari e yacht di lusso
Kiel
9 gennaio 2026
Il costruttore di unità navali militari TKMS del gruppo
tedesco thyssenkrupp ha presentato un'offerta non vincolante per
comprare la connazionale German Naval Yards, azienda di Kiel che fa
capo al gruppo navalmeccanico francese CMN Naval e costruisce
anch'essa navi per il settore della difesa nonché yacht di
lusso.
Il cantiere navale di Kiel della German Naval Yards occupa
un'area di 250mila metri quadri e dispone di un bacino di carenaggio
di 426 metri per 88 metri, che è il più grande nella
regione del Mar Baltico, e di un bacino di carenaggio coperto di 240
metri per 44.
