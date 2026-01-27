Nominati i membri dell'Organismo di partenariato della risorsa mare di Ravenna

Il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Centro Settentrionale, Francesco Benevolo, ha firmato
l'atto di nomina dei componenti dell'Organismo di partenariato della
risorsa mare, l'organo consultivo composto da un rappresentante per
ciascuna delle categorie degli armatori, industriali, operatori di
cui agli articoli 16 e 18 della legge 84/94, spedizionieri,
operatori logistici intermodali, operatori ferroviari, agenti e
raccomandatari marittimi, autotrasportatori, lavoratori delle
imprese e operatori del turismo e del commercio operanti nell'ambito
portuale di Ravenna.
I componenti sono stati designati dalle rispettive
organizzazioni nazionali di categoria, dalle organizzazioni
sindacali e dal Comitato centrale dell'Albo degli Autotrasportatori.
Dell'Organismo di partenariato dell'AdSP di Ravenna fanno parte
anche il presidente dell'ente, che lo presiede, e Maurizio Tattoli,
direttore marittimo dell'Emilia-Romagna e comandante della
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Ravenna, nella cui
giurisdizione rientra lo scalo portuale.
L'Organismo si riunirà per la prima volta il prossimo 4
febbraio e rimarrà in carica quattro anni.