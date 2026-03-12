A breve al pontile di Giammoro di Milazzo approderà il servizio Cagliari-Algeria di Maersk e Grendi

L'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ha reso noto
che a breve al pontile di Giammoro, presso Milazzo, che è
gestito in concessione dalla Duferco Terminal del Mediterraneo,
approderà in modo stabile un nuovo servizio di trasporto
marittimo general cargo e container che collegherà Cagliari e
l'Algeria con scalo intermedio al molo siciliano. Il servizio, già
testato la scorsa estate, sarà operato da Maersk assieme a
Grendi con cadenza settimanale.
«Il pontile di Giammoro - ha commentato il presidente
dell'Autorità di Sistema Portuale, Francesco Rizzo,
commentando il prossimo avvio del servizio marittimo - è
un'infrastruttura strategica che abbiamo fortemente voluto e
realizzato per rispondere alle esigenze di un territorio che ha
bisogno di nuove connessioni efficienti. L'avvio del servizio Maersk
conferma la validità della nostra visione e apre nuove
opportunità per l'intera area dello Stretto che diventa più
competitiva ed efficiente, pronta alle sfide globali e conformemente
alla strategia complessiva delineata dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti».