Avviso pubblico dell'AdSP del Tirreno Settentrionale per selezionare il nuovo segretario generale

«L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Settentrionale procederà all'acquisizione di manifestazioni
di interesse da parte di coloro che siano interessati a ricoprire il
ruolo del segretario generale dell'ente». Lo ha annunciato
ieri il presidente dell'AdSP, Davide Gariglio, ai membri del
Comitato di gestione dell'ente insediatosi per la prima volta con la
partecipazione dei suoi membri: il direttore marittimo della
Toscana, l'ammiraglio Giovanni Canu, Nerio Busdraghi in
rappresentanza del Comune di Livorno e Carlo Torlai in
rappresentanza del Comune di Piombino.
Il presidente ha specificato di voler procedere sulla falsariga
di quanto fatto nel recente passato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti in occasione del rinnovo degli organi
di vertice di cinque Autorità di Sistema Portuale. Gariglio
ha specificato che l'avviso non ha natura concorsuale e che non è
prevista alcuna procedura selettiva. Non verrà pertanto
pubblicata alcuna graduatoria, né sarà reso pubblico
l'elenco di coloro che avranno presentato il curriculum vitae.
Durante la riunione è stato anche affrontato un altro
punto all'ordine del giorno:un'informativa sull'adozione
dell'ordinanza n.1 del 2026 con la quale l'ente portuale ha
provveduto ad aggiornare, adeguandolo alle disposizioni del decreto
ministeriale 202 del 2022, il Regolamento per l'esercizio delle
operazioni e dei servizi portuali, l'amministrazione delle aree
demaniali e patrimoniali e la fornitura di lavoro temporaneo nei
porti dell'ente.