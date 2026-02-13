Eurogate e APM Terminals investiranno un miliardo di euro per lo sviluppo del North Sea Terminal Bremerhaven

Le società terminaliste Eurogate e APM Terminals hanno
annunciato oggi un programma di investimenti del valore di un
miliardo di euro per lo sviluppo del North Sea Terminal Bremerhaven
del porto di Bremerhaven, che ha iniziato ad operare il primo aprile
1999. Le due aziende hanno specificato che il programma è in
fase avanzata di negoziazione e include l'ammodernamento delle
attrezzature e l'aumento della capacità di movimentazione
annuale dagli attuali tre milioni a quattro milioni di teu con lo
scopo di rendere il container terminal uno dei più efficienti
e resilienti al mondo che opererà a zero emissioni di gas
serra.