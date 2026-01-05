Viasat uscirà dal capitale della società britannica Navarino

I fratelli Dimitris e Panos Tsikopoulos, fondatori della
Navarino, società britannica che sviluppa tecnologie
hardware, software e di connettività per il settore
marittimo, hanno siglato un accordo con la società di private
equity ICG in base al quale quest'ultima sosterrà i due
fratelli in un reinvestimento nell'azienda da cui contestualmente
uscirà la statunitense Viasat, attuale socio di minoranza in
Navarino. Secondo le previsioni, l'operazione dovrebbe essere
completata entro il prossimo marzo.
Navarino offre servizi ad oltre 600 compagnie di navigazione e a
12.000 navi.