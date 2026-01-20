La nuova configurazione del network di servizi di Ocean Alliance conferma sette toccate ai porti italiani

Le compagnie di navigazione containerizzate Evergreen Line,
COSCO Shipping Line, CMA CGM e Orient Overseas Container Line
(OOCL), che collaborano nell'ambito del vessel sharing agreement
denominato OCEAN Alliance, hanno annunciato oggi la nuova
configurazione denominata Day 10 del network di servizi di linea
operati nel quadro della loro cooperazione che diventerà
operativo il prossimo aprile. Come nella configurazione precedente
verranno realizzati 41 servizi nei quali verranno impiegate 390
container la cui capacità di stiva sarà pari a 5,2
milioni di teu rispetto a 5,0 milioni di teu nella configurazione
Day 9.
Così come nel network Day 9, anche in quello in vigore
dal prossimo aprile i servizi di Ocean Alliance effettueranno sette
toccate a porti italiani, di cui due al porto di Genova, due al
porto della Spezia e una toccata ciascuno ai porti di Vado Ligure,
Trieste e Salerno. La gran parte dei servizi con il Mediterraneo
della Ocean Alliance è ancora basata su due principali rotte:
quella che, come nei mesi passati, attornia il Capo di Buona
Speranza per evitare la regione del Mar Rosso a causa degli attacchi
degli Houthi alle navi iniziati a fine 2023 e da alcune settimane
cessati, e quella che attraversa il canale di Suez.
In particolare, il porto di Genova verrà scalato dal
servizio che collega la Cina con il Mediterraneo occidentale
attraverso i porti di Singapore e del Pireo operato dalle quattro
compagnie di navigazione e dal servizio che collega il Mediterraneo
occidentale con la costa orientale del Nord America operato da
COSCO, OOCL e CMA CGM e a cui non partecipa la taiwanese Evergreen.
Il porto di La Spezia è incluso nello stesso servizio che
collega la Cina con il Mediterraneo occidentale che tocca il porto
del capoluogo ligure così come in quello che unisce il
Mediterraneo occidentale con la costa orientale del Nord America che
scala anche a Genova e non vede la collaborazione di Evergreen.
Quest'ultimo servizio scala anche il porto di Vado Ligure.
Le quattro compagnie di navigazione hanno incluso il porto di
Trieste nel servizio che, passando attraverso il canale di Suez,
collega Corea e Cina con il Medio Oriente e l'Adriatico.
Infine, il network Day 10 di Ocean Alliance offre scali anche al
porto di Salerno che viene proposto sulla linea che connette il
Mediterraneo orientale con gli USA e che non vede la cooperazione di
Evergreen.