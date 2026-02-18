Filt Cgil, incontro sull'importanza dell'articolo 17 della legge 84/94

L'Attivo dei quadri e delegati dei porti della Filt Cgil ha
organizzato per domani a partire dalle ore 10.30 a Roma, presso il
Centro Congresso Frentani, un incontro dal titolo “Lavoro
portuale, bene comune. L'importanza dell'articolo 17” quale
occasione per riflettere sull'importanza dell'articolo 17 della
legge 84/94 e per presentare una serie di iniziative che saranno
organizzate dalla Filt sul lavoro portuale. L'Attivo, presieduto da
Angelo Manicone, coordinatore dipartimento porti e marittimi, sarà
aperto dalla relazione introduttiva del segretario nazionale Eugenio
Stanziale e sarà concluso dal segretario generale Stefano
Malorgio.
Programma
|
Relazione introduttiva
Eugenio Stanziale (Segretario
Nazionale Filt Cgil)
|
Analisi di settore
Andrea Appetecchia (Responsabile
Osservatorio Logistica e Trasporto merci ISFORT)
|
Seguono contributi di:
Antonio Benvenuti (Console
della CULMV P. Batini) Genova
Francesco Mariani (Presidente
Alpt) Trieste
Luca Grilli (Presidente CPR) Ravenna
|
Interventi di:
Mauro Piazza (Presidente Nuova CPL)
Venezia
Patrizio Scilipoti (Presidente CPC)
Civitavecchia
Vincenzo D'Agostino (Presidente CPS Flavio Gioia)
Salerno
|
Conclusioni
Stefano Malorgio (Segretario Generale
Filt Cgil)
|
Presiede
Angelo Manicone (Coordinatore Dipartimento
Porti e Marittimi Filt Cgil nazionale)