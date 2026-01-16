Il porto di Civitavecchia ha segnato un nuovo record di traffico crocieristico annuale

Nel 2025 il porto di Civitavecchia ha stabilito il proprio nuovo
record di traffico delle crociere con 3.556.559 passeggeri
movimentati e un incremento del +2,8% sul 2024 quando era stato
segnato il precedente picco storico. In particolare, lo scorso anno
i passeggeri in transito sono stati 1.829.701 (+5,4%) e i passeggeri
all'imbarco e allo sbarco sono stati 1.726.858 (+0,2%). Il numero di
scali di navi da crociera è salito a 862, con un incremento
del +2,5% rispetto agli 841 scali del 2024.
L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro
Settentrionale ha evidenziato che il dato del 2025 rappresenta un
nuovo record assoluto per il sistema portuale italiano superando per
la prima volta la soglia dei 3,5 milioni di crocieristi e consolida
il ruolo strategico di Civitavecchia nel panorama mondiale delle
crociere, sia come porto di transito sia, soprattutto, come porto di
imbarco e sbarco (home port).
«Per il 2026 - ha spiegato il presidente dell'AdSP,
Raffaele Latrofa - attendiamo ulteriori risultati molto importanti,
anche tenendo conto che il completamento delle opere del PNC (il
Piano Nazionale Complementare al PNRR), dall'apertura dell'accesso
sud del porto, fino al nuovo collegamento con l'antemurale e il suo
prolungamento, cambieranno radicalmente il volto dello scalo e la
funzionalità dei servizi e della mobilità legata
proprio alle crociere, per le quali sono allo studio soluzioni che
consentano di continuare a sostenerne la crescita, aumentando la
capacità dello scalo di soddisfare tutte le richieste di
attracco delle varie compagnie, a partire dal 2027-28».