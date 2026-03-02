Stretto di Hormuz, morto un marittimo di una nave attaccata da un'imbarcazione drone

Stamani il Maritime Security Center dell'Oman ha reso noto che
la nave cisterna Mkd Vyom
della Shumchum River Shipping,
battente bandiera delle Isole Marshall, a circa 52 miglia nautiche
dalla costa del governatorato di Muscat è stata attaccata da
un'imbarcazione drone che ha provocato un incendio e un'esplosione
nella sala macchine che hanno causato la morte di un membro
dell'equipaggio di nazionalità indiana. I 21 marittimi
imbarcati sulla tanker sono stati evacuati e tratti a bordo della
nave MV Sand
.