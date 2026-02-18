Costamare si assicura ricavi pari a 940 milioni di dollari dal noleggio di 12 portacontainer

La monegasca Costamare ha concluso l'esercizio annuale 2025 con
ricavi pari a 877,9 milioni di dollari, con una diminuzione del
-1,2% sull'esercizio precedente, di cui 846,7 milioni di dollari di
ricavi base time charter (-2,1%). L'utile operativo è
ammontato a 456,2 milioni (-6,8%) e l'utile netto a 369,0 milioni di
dollari (+16,6%). Questi risultati tengono conto dell'effetto dello
spin-off delle attività nel settore del trasporto marittimo
di rinfuse secche che è stato portato a termine lo scorso 6
maggio e in base al quale sono state classificate come attività
operative cessate
(
del 27
febbraio
2025).
In occasione dell'annuncio odierno dei risultati annuali, la
compagnia, che ha una flotta di 69 portacontainer poste a noleggio,
ha reso noto di aver fissato nuovi contratti per ricavi complessivi
pari a circa 940 milioni di dollari derivanti dal noleggio di cinque
portacontenitori da 14.400 teu per un periodo minimo di otto anni,
di quattro navi da 5.000 teu, di due da 9.400 teu e di una da 4.200
teu per un periodo di circa tre anni.