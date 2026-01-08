Nexans stabilisce un record di profondità di posa di un cavo sottomarino ad alta tensione sul Tyrrhenian Link

La francese Nexans, che progetta e produce sistemi di cavi e
servizi per l'energia elettrica, ha reso noto il completamento della
seconda operazione di posa del cavo sottomarino ad alta tensione
nell'ambito del progetto Tyrrhenian Link avvenuto stabilendo un
record mondiale di profondità di installazione a -2.150 metri
per un cavo sottomarino ad alta tensione in corrente continua (HVDC)
da 500 kV. Il record mondiale è stato raggiunto lo scorso
mese durante la campagna di installazione offshore nell'ambito dei
lavori di Nexans per Terna, il gestore del sistema di trasmissione
italiano. La fase offshore, realizzata con l'ausilio della nave
posacavi Nexans Aurora
, è stata completata lo scorso
primo gennaio stabilendo il collegamento fisico tra i punti di
approdo dei cavi a Terra Mala (Sardegna) e Fiumetorto (Sicilia).
Questa operazione segna il completamento di tutte le attività
di posa dei cavi sottomarini ad alta tensione del progetto.
La sezione occidentale del Tyrrhenian Link, che rientra
nell'ambito di lavoro di Nexans, comprende circa 480 chilometri di
cavi sottomarini in acque profonde, installati in due campagne
offshore di circa 200 chilometri e 280 chilometri rispettivamente.
Il Tyrrhenian Link nel suo complesso è costituito da due
connessioni sottomarine HVDC da 500 kV, ciascuna delle quali ha una
lunghezza di circa 970 chilometri, con una capacità di
trasmissione totale di 1.000 MW.