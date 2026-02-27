Pubblicata la nuova gara per le manovre ferroviarie nei porti di Savona e Vado Ligure

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
ha reso nota la pubblicazione odierna della nuova gara per
l'affidamento in concessione del servizio di manovra ferroviaria
negli scali portuali di Savona e Vado Ligure. L'importo complessivo
a base di gara ammonta a 14,8 milioni di euro, inclusi costi della
manodopera non ribassabili se non per dimostrate ragioni stimati
pari a 6,7 milioni, con durata della concessione fissata in 60 mesi
e possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi. Il valore
globale stimato della concessione, comprensivo dell'opzione di
rinnovo, è pari a circa 22,6 milioni.
Le imprese interessate avranno tempo fino alle ore 12 del
prossimo 2 aprile per presentare le proprie offerte.