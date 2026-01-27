Nel 2025 i porti spagnoli hanno movimentato un traffico dei container record di quasi 19 milioni di teu

|
I porti spagnoli hanno chiuso il 2025 con tre record storici di
traffico nei segmenti dei container, delle merci convenzionali e dei
passeggeri. Nell'intero anno i carichi movimentati sono ammontati
complessivamente a 556,5 milioni di tonnellate, con un leggero calo
del -0,2% rispetto al 2024. Nel solo settore dei container il nuovo
record è stato segnato relativamente al numero di contenitori
da 20 piedi movimentati che sono risultati pari 18.616.376 teu
(+2,7%), di cui 9.613.732 teu in transito (-0,6%), 6.868.786 teu in
import-export (+7,8%) e 2.133.859 teu di traffico nazionale (-0,6%).
Il record non è tale se viene preso in considerazione il peso
del traffico containerizzato movimentato che nel 2025 è stato
pari a 190,3 milioni di tonnellate, con una flessione del -1,4%
sull'anno precedente.
Il nuovo record delle merci convenzionali è stato di 88,6
milioni di tonnellate (+3,6%) e quello dei passeggeri di 42,5
milioni di persone (+4,0%), con un nuovo picco storico del traffico
crocieristico che è stato di 14,1 milioni di passeggeri
(+9,8%) e un nuovo massimo storico anche del traffico dei passeggeri
delle linee marittime regolari che è stato di 28,4 milioni di
unità (+1,4%).
Lo scorso anno il traffico delle rinfuse liquide ha registrato
un lieve incremento del +0,9% salendo a 180,4 milioni di tonnellate,
mentre quello delle rinfuse secche ha accusato una riduzione del
-3,4% essendo stato pari a 81,9 milioni di tonnellate.
Nel solo quarto trimestre del 2025 i porti spagnoli hanno
movimentato un totale di 140,9 milioni di tonnellate di merci, con
una progressione del +4,2% sullo stesso periodo dell'anno
precedente. Nel comparto delle merci containerizzate sono state
movimentate 46,5 milioni di tonnellate (+0,4%), traffico che in
termini di container da 20' è stato pari a 4.598.586 teu
(+4,4%), di cui 2.324.895 teu in transito (+2,0%), 1.730.085 teu in
import-export (+8,2%) e 543.606 teu di traffico nazionale (+3,4%).
Le merci convenzionali sono ammontate a 21,4 milioni di tonnellate
(+1,7%). In aumento sia i volumi di rinfuse liquide che quelli di
rinfuse solide saliti rispettivamente del +10,1% e +2,4% a 47,3
milioni e 21,5 milioni di tonnellate. In crescita anche i
passeggeri, con 3,9 milioni di crocieristi (+4,9%) e 5,3 milioni di
passeggeri delle linee regolari (+0,6%).